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Румменигге заявил, что «Бавария» не может позволить себе переход Хаверца в этом году

3 июля 2020, 23:24
Кай Хаверц. Фото Бундеслига.
Кай Хаверц. Фото Бундеслига.
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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц точно не перейдет в «Баварию» в 2020 году, заявил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«В финансовом плане трансфер Хаверца в этом году невозможен, — сказал функционер в интервью Sport 1. — Мое желание для Руди Феллера (спортивного директора «Байера» — Прим. «СЭ»), чтобы Хаверц остался в Леверкузене еще на один сезон.

21-летний полузащитник в сезоне-2019/20 провел 42 матча за «Байер» и забил 16 мячей при девяти голевых передачах.

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