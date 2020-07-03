Румменигге заявил, что «Бавария» не может позволить себе переход Хаверца в этом году

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц точно не перейдет в «Баварию» в 2020 году, заявил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«В финансовом плане трансфер Хаверца в этом году невозможен, — сказал функционер в интервью Sport 1. — Мое желание для Руди Феллера (спортивного директора «Байера» — Прим. «СЭ»), чтобы Хаверц остался в Леверкузене еще на один сезон.

21-летний полузащитник в сезоне-2019/20 провел 42 матча за «Байер» и забил 16 мячей при девяти голевых передачах.