Румменигге опровергает переговоры с «Ливерпулем» по Тиагу Алькантаре

«Бавария» не вела переговоры с «Ливерпулем» о переходе полузащитника Тиагу Алькантары. Об этом заявил председатель совета директоров немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге. Ранее сообщалось, что испанский футболист может продолжить карьеру в команде Юргена Клоппа.

«Тиагу — отличный парень, как на поле, так и за его пределами, — цитирует Румменигге Bild. — Мы вели переговоры с ним и согласились со всеми его пожеланиями. Однако похоже, что он может решить попробовать что-то новое в своей карьере. У нас не было переговоров с «Ливерпулем».

До этого сообщалось, что Алькантара уже попрощался с партнерами по команде, хотя его будущее еще не определено. Указано, что он намерен сменить клуб летом.

В сезоне-2019/20 29-летний полузащитник провел за «Баварию» 35 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.