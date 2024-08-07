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Сегодня, 05:37

Рульи перейдет из «Аякса» в «Марсель»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Аякса» Херонимо Рульи продолжит карьеру во Франции. Как написал журналист Сесар Луис Мерло в Twitter, «Марсель» работает над переходом 32-летнего аргентинца.

Ожидается, что вратарь подпишет контракт до июня 2027 года. Ранее он уже играл в чемпионате Франции — сезон-2019/20 Рульи провел в «Монпелье» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 аргентинский голкипер принял участие в 8 матчах во всех турнирах, пропустил 12 голов и 3 раза отыграл на ноль.

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