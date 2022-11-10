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10 ноября, 15:22

«Тоттенхэм» начал искать замену Льорису

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«Тоттенхэм» начал поиски замены вратарю Уго Льорису, сообщает TeamTalk. Голкипер покинет команду следующим летом.

Французский вратарь перешел к «шпорам» в 2012 году из «Лиона» за 12,6 миллиона евро. Текущий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 35-летний голкипер провел за «Тоттенхэм» 20 матчей, в которых пропустил 24 мяча. Также был включен в состав своей национальной сборной, которая отправится в Катар, чтобы принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

25%

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ИТБ1 (0.5)

22%

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Уго Льорис
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