Жирков и Мамаев покинут «Химки» в конце сезона

Руководство «Химок» не будет продлевать контракты с защитником Юрием Жирковым и хавбеком Павлом Мамаевым, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», — рассказал источник.

В текущем сезоне 38-летний Жирков провел за подмосковный клуб три матча в РПЛ и не отметился ни одним результативным действием.

На счету 33-летнего Мамаева один матч в РПЛ, в котором хавбек также не отметился результативными действиями.

Контракты футболистов истекают в конце нынешнего сезона.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея 29 очков после 29 туров.