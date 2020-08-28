Руководство «Барселоны» отказалось от встречи с Месси. Его готовы продать только за 700 миллионов евро

«Барселона» не намерена идти на компромисс со своим форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщает ряд источников. Ранее аргентинец заявил о желании уйти.

По данным испанского журналиста Альфредо Мартинеса, «Барса» не собирается отпускать игрока. Продать его могут только за 700 миллионов евро, которые прописаны в контракте. Президент клуба Жозеп Мария Бартомеу считает, что футболист является ключевым для команды под руководством нового главного тренера Роналда Кумана.

Другой журналист Гийом Балаге указывает, что Месси просил руководство клуба о встрече, но ему отказали. Руководители не намерены идти на уступки. По их мнению, уход игрока возможен лишь за указанную в контракте компенсацию.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». 33-летний Лионель Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».