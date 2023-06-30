Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:42

«Рубин» ведет переговоры о трансфере нападающего из Косово

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

По информации «СЭ», «Рубин» ведет переговоры о подписании 25-летнего нападающего из Косово Мирлинда Даки, права на которого принадлежат хорватскому «Осиеку». Последние сезоны Даку провел в аренде в клубе «Мура» из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов.

В подписании форварда заинтересован лично главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Сумма трансфера нападающего может составить 1,5 миллиона евро.

В 2018 году Даку вызывался в сборную Косово. Этим летом футболист получил албанский паспорт.

ФК Осиек
ФК Рубин (Казань)
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Зенит» объявил о трансфере Коваленко
«Урал» объявил об аренде Герасимова в «Нефтехимик»
РПЛ, таблица переходов лета: в «Зенит» перейдет бразильский талант, «Локо» подписал форварда
Кухарчук подписал контракт с «Нижним Новгородом»
Романцев — о борьбе за чемпионство в новом сезоне: «Верю в свой «Спартак»
«Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эксельсиор» выкупил Загре у «Монако»

Экс-вратарь «Уфы» Кукушкин переходит в «Родину»
Новости
RSS RSS
Все новости