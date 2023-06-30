«Рубин» ведет переговоры о трансфере нападающего из Косово

По информации «СЭ», «Рубин» ведет переговоры о подписании 25-летнего нападающего из Косово Мирлинда Даки, права на которого принадлежат хорватскому «Осиеку». Последние сезоны Даку провел в аренде в клубе «Мура» из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов.

В подписании форварда заинтересован лично главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Сумма трансфера нападающего может составить 1,5 миллиона евро.

В 2018 году Даку вызывался в сборную Косово. Этим летом футболист получил албанский паспорт.