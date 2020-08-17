«Рубин» продлил контракт с Игорем Коноваловым

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Игорем Коноваловым, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

Новое соглашение с 24-летним Коноваловым рассчитано до конца мая 2024 года, финансовые условия сделки на данный момент неизвестны. Напомним, старый договор действовал до конца июля 2020 года.

В прошлом сезоне Игорь Коновалов провел в РПЛ 27 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.