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«Рубин» продлил контракт с Игорем Коноваловым

17:14
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«Рубин» продлил контракт с полузащитником Игорем Коноваловым, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

Новое соглашение с 24-летним Коноваловым рассчитано до конца мая 2024 года, финансовые условия сделки на данный момент неизвестны. Напомним, старый договор действовал до конца июля 2020 года.

В прошлом сезоне Игорь Коновалов провел в РПЛ 27 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

Дополнительная информация:

Портал Inkazan.ru

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