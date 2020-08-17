«Рубин» продлил контракт с Игорем Коноваловым
17:14
«Рубин» продлил контракт с полузащитником Игорем Коноваловым, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.
Новое соглашение с 24-летним Коноваловым рассчитано до конца мая 2024 года, финансовые условия сделки на данный момент неизвестны. Напомним, старый договор действовал до конца июля 2020 года.
В прошлом сезоне Игорь Коновалов провел в РПЛ 27 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.
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