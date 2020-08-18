«Рубин» объявил о переходе Подберезкина в «Урал»
15:15
Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Вячеслав Подберезкин покинул клуб и стал игроком «Урала».
28-летний Подберезкин выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл за это время 53 матча, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи. В сезоне 2019/20 был капитаном команды.
Ранее хавбек уже играл в составе «Урала» с 2014-го по 2016-й год.
Вячеслав Подберезкин покидает «Рубин»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 18, 2020
28-летний полузащитник покидает нашу команду и переходит в екатеринбургский @FCURAL
Слава, спасибо за время, проведенное в «Рубине», и успехов в новом клубе! ??
? https://t.co/gmZVxYjQ2s pic.twitter.com/RJrJIN8vwt
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