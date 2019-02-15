"Рубин" и Чико Флорес расторгли контракт по обоюдному согласию

"Рубин" и защитник Чико Флорес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный Твиттер казанской команды.

31-летний испанец перешел в "Рубин" в июле 2018 года из "Гранады". В текущем сезоне сыграл в 8 матчах за казанскую команду и отметился одной голевой передачей.

– Мы благодарим Чико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, – написано в заявлении "Рубина" в Твиттере.