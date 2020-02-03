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«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора

23:08
Оливер Абильдгор. Фото Instagram
Оливер Абильдгор. Фото Instagram
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Полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор до конца сезона будет выступать за «Рубин», сообщает официальный сайт казанского клуба.

Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Абильдгор провел 11 матчей в чемпионате Дании, в которых забил один гол.

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/rubin-podpisal-kontrakt-s-poluzaschitnikom-oliverom-abildgorom

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