«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора

Полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор до конца сезона будет выступать за «Рубин», сообщает официальный сайт казанского клуба.

Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Абильдгор провел 11 матчей в чемпионате Дании, в которых забил один гол.