В ночь со вторника на среду завершились заявочные кампании в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Последний день окна для еврокубков получился насыщенным для российских клубов-участников ЛЧ.

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с хавбеком Венделом из «Спортинга» и о заключении нового договора с полузащитником Кузяевым — его прежнее соглашение закончилось после завершения сезона-2019/20. Вместе с тем, инсайд Ригони отправился в испанский «Эльче».

«Локомотив» усилился экс-спартаковским форвардом Зе Луишем, который после красно-белых выступал за «Порту».

Два приобретения сделал «Краснодар»: «быки» выкупили у «Динамо» нападающего Маркова, а у «Ростова» — защитника Чернова.

Спокойствие на рынке сохранял только ЦСКА, которому предстоит выступление в ЛЕ — армейцы все трансферы (защитник Фукс, хавбеки Зайнутдинов и Эджуке, форвард Гайч) совершили заранее.

В целом имена новичков впечатляют. Теперь дело за результатом. Очень не хочется, чтобы россияне повторили прошлогодний провал в Европе.