Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Зе Луиш возвращается в Россию. Кузяев — в «Зенит»

00:10
Зе Луиш. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Зе Луиш. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:
В ночь со вторника на среду завершились заявочные кампании в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Последний день окна для еврокубков получился насыщенным для российских клубов-участников ЛЧ.

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с хавбеком Венделом из «Спортинга» и о заключении нового договора с полузащитником Кузяевым — его прежнее соглашение закончилось после завершения сезона-2019/20. Вместе с тем, инсайд Ригони отправился в испанский «Эльче».

«Локомотив» усилился экс-спартаковским форвардом Зе Луишем, который после красно-белых выступал за «Порту».

Два приобретения сделал «Краснодар»: «быки» выкупили у «Динамо» нападающего Маркова, а у «Ростова» — защитника Чернова.

Спокойствие на рынке сохранял только ЦСКА, которому предстоит выступление в ЛЕ — армейцы все трансферы (защитник Фукс, хавбеки Зайнутдинов и Эджуке, форвард Гайч) совершили заранее.

В целом имена новичков впечатляют. Теперь дело за результатом. Очень не хочется, чтобы россияне повторили прошлогодний провал в Европе.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 19566
Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир