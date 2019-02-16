"Ротор" подтвердил подписание контракта с Макеевым

Как и сообщал "СЭ", защитник Евгений Макеев продолжит карьеру в "Роторе". Информацию подтвердил официальный сайт клуба. Детали сделки не указаны.

29-летний футболист долгое время выступал за "Спартак" и провел за красно-белых 202 матча, позже он играл за "Ростов", а его последним клубом был "Сочи". Также на счету Макеева три игры за сборную России.

"Ротор" выступает в чемпионате Олимп-ФНЛ и после 24 туров занимает 15-е место. От зоны вылета команду отделяют всего три очка.