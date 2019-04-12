"Ростов" завтра объявит о трансфере. Речь о спонсоре?

Официальный Твиттер "Ростова" объявил, что завтра команду пополнит футболист 1994 года рождения. Желто-синие также отметили, что фамилия игрока начинается на букву "Э".
"Ростов" предложил подписчикам угадать футболиста. Пользователи назвали самые разные варианты.
"Эброгимович".
"Спонсорский контракт с "Эльдорадо"?"
"Эрнани".
"Эзатолахи".
"Эменике".
"Педро Эроша".
"Какой-нибудь киберспортсмен?"
🔥🔥🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 12 апреля 2019 г.
Вы думали, что трансферное окно уже закрыто?
Как бы не так! 😉
Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!
❗Подсказки❗
✅ Игрок 1994 года рождения;
✅ Фамилия начинается на букву "Э".
Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X
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