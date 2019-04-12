13:59 | Футбол — Трансферы

"Ростов" завтра объявит о трансфере. Речь о спонсоре?

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Официальный Твиттер "Ростова" объявил, что завтра команду пополнит футболист 1994 года рождения. Желто-синие также отметили, что фамилия игрока начинается на букву "Э".

"Ростов" предложил подписчикам угадать футболиста. Пользователи назвали самые разные варианты.

"Эброгимович".

"Спонсорский контракт с "Эльдорадо"?"

"Эрнани".

"Эзатолахи".

"Эменике".

"Педро Эроша".

"Какой-нибудь киберспортсмен?"

 

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