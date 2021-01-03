«Ростов» не рассматривает приобретение Кокорина как часть сделки со «Спартаком» по Норманну
11:15
Как уточнил «СЭ», руководство «Ростова» не намерено приобретать 29-летнего форварда «Спартака» Александра Кокорина и тем более не рассматривает такой вариант как часть сделки с московским клубом по своему лидеру, 24-летнему хавбеку Матиасу Норманну.
Рыночная цена норвежца составляет около 15 миллионов евро, а продавать его в перспективе дончане собираются в Европу (приоритет — АПЛ) с учетом пожеланий самого футболиста.
Ранее о Кокорине как части трансфера Норманна к красно-белым сообщал «Чемпионат».
В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
У Норманна за «Ростов» в нынешнем сезоне — 14 игр, один забитый мяч и две передачи.
(Вячеслав Короткин)
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