«Ростов» может купить хавбека «Хельсингборга» за 3 миллиона евро. Им интересовался «Дженоа»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает Expressen. По информации источника, 18-летний швед блихок к переходу в «Ростов».

Клубы уже согласовали сделку. Трансфер Гиговича оценивается в 3 миллиона евро. На футболиста ранее претендовал «Дженоа».

В текущем сезоне Гигович провел 20 матчей за «Хельсингборг», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро.