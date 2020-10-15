«Ростов» может купить хавбека «Хельсингборга» за 3 миллиона евро. Им интересовался «Дженоа»
17:37
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает Expressen. По информации источника, 18-летний швед блихок к переходу в «Ростов».
Клубы уже согласовали сделку. Трансфер Гиговича оценивается в 3 миллиона евро. На футболиста ранее претендовал «Дженоа».
В текущем сезоне Гигович провел 20 матчей за «Хельсингборг», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро.
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