Российский тренер Александр Григорян рассказал, чем будет руководствоваться Артем Дзюба при выборе нового клуба.

«Не знаю, почему многие лезут ко мне с вопросом о Дзюбе. Наверное, больше нет сумасшедших, которые хотят комментировать эту ситуацию.

Я буду предельно краток: Артем выбирает себе вариант (и это не обязательно деньги), где он бы был мотивирован. А мотивированный Дзюба и через десять лет будет в полном порядке.

Знаю только одно: где бы он не играл, он выберет только тот вариант, который будет мотивировать его. Поэтому там, где есть для него мотивация, он всегда хорош и всегда лучший. Где бы сейчас не оказался Дзюба, он проявит себя ярко! Такие, как он, никогда не сдаются!» — приводит слова Григоряна Sport24.

Артем Дзюба играл за «Зенит» с лета 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин объявил об уходе из клуба на правах свободного агента.