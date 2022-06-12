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Григорян — о будущем Дзюбы: «Артем выберет тот вариант, который будет его мотивировать»

Григорян рассказал, чем руководствуется Дзюба при выборе нового клуба
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Российский тренер Александр Григорян рассказал, чем будет руководствоваться Артем Дзюба при выборе нового клуба.

«Не знаю, почему многие лезут ко мне с вопросом о Дзюбе. Наверное, больше нет сумасшедших, которые хотят комментировать эту ситуацию.

Я буду предельно краток: Артем выбирает себе вариант (и это не обязательно деньги), где он бы был мотивирован. А мотивированный Дзюба и через десять лет будет в полном порядке.

Знаю только одно: где бы он не играл, он выберет только тот вариант, который будет мотивировать его. Поэтому там, где есть для него мотивация, он всегда хорош и всегда лучший. Где бы сейчас не оказался Дзюба, он проявит себя ярко! Такие, как он, никогда не сдаются!» — приводит слова Григоряна Sport24.

Артем Дзюба играл за «Зенит» с лета 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин объявил об уходе из клуба на правах свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-12-grigoryan-gdeby-ne-okazalsya-dzyuba-on-proyavit-sebya-yarko-tam-gde-yest-dlya-nego-motivatsiya-on-vsegda-luchshiy
Артем Дзюба
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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