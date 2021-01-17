Россиянин Шляков перешел из «Тамбова» в румынский клуб

Российский защитник Евгений Шляков перешел из «Тамбова» в румынский УТА, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня 29-летний футболист прибыл в город Арад и был официально представлен клубу.

Отмечается, что оформление международного трансфера может занять определенное время.

В нынешнем сезоне Шляков не провел ни одного матча. Сезон-2019/20 защитник начал в «СКА-Хабаровске», за который отыграл 19 матчей в ФНЛ и 2 — в Кубке страны. Зимой он перешел в «Тамбов», в составе которого провел 7 игр в премьер-лиге.