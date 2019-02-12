Роналду одобрил покупку Салаха в "Ювентус". Сумма трансфера поражает

"Ювентус" рассматривает вариант с покупной нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Как сообщает Sky News Arabia, руководство туринского клуба уже согласовало покупку со своим форвардом Криштиану Роналду, который был подписан прошлым летом из "Реала". Португалец дал добро на покупку египтянина, считая, что появление Салаха в команде повысит шансы на победу в Лиге чемпионов.

По данным источника, сумма трансфера может составить 200 миллионов евро. В "Ювентусе" Салах может заменить Пауло Дибалу, у которого не лучшие отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри.

26-летний Салах в нынешнем сезоне в чемпионате Англии забил 17 мячей в 26 матчах.