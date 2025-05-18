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18 мая 2025, 12:51

Роналду может продолжить карьеру в Бразилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил предложение от неназванного бразильского клуба, сообщает Marca.

По информации источника, сторонние инвесторы могут помочь пригласить 40-летнего футболиста в Бразилию. Отмечается, что в случае перехода Роналду сможет сыграть на клубном чемпионате мира-2025, в котором участвуют «Палмейрас», «Ботафого», «Фламенго» и «Флуминенсе».

В текущем сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 4 результативные передачи. Форвард выступает в Саудовской Аравии с 2023 года. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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