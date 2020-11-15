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Роналду и Рамос могут вновь сыграть в одной команде

11:38
Криштиану Роналду и Серхио Рамос. Фото Twitter
Криштиану Роналду и Серхио Рамос. Фото Twitter
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Защитник «Реала» Серхио Рамос летом может перейти «Ювентус», сообщает La Cuatro.

34-летний испанец еще не продлил контракт с мадридцами, который истекает летом следующего года. «Старая синьора» хочет перехватить Рамоса у «ПСЖ», которого называют главным претендентом на капитана «сливочных». В последнее время по пути из Мадрида в Турин проследовали Сами Хедира и Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне ла лиги Рамос провел 8 матчей и забил 2 мяча.

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