Роналду и Рамос могут вновь сыграть в одной команде
Защитник «Реала» Серхио Рамос летом может перейти «Ювентус», сообщает La Cuatro.
34-летний испанец еще не продлил контракт с мадридцами, который истекает летом следующего года. «Старая синьора» хочет перехватить Рамоса у «ПСЖ», которого называют главным претендентом на капитана «сливочных». В последнее время по пути из Мадрида в Турин проследовали Сами Хедира и Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне ла лиги Рамос провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.