Роналду готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»
10:52
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, 36-летний португалец не против вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. Ради этого игрок согласился на понижение зарплаты, но не готов получать менее 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Роналду провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.
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