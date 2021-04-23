Роналду готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 36-летний португалец не против вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. Ради этого игрок согласился на понижение зарплаты, но не готов получать менее 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.