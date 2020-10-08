Ромеро может продолжить карьеру в MLS

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может перебраться в один из клубов MLS, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 33-летний аргентинец ради игровой практики готов даже покинуть АПЛ. Ранее в СМИ была информация, что «Эвертон» и «Тоттенхэм» им интересуются.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.