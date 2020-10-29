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Ромеро может продолжить карьеру в Аргентине

16:30
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро ведет переговоры с руководством об уходе из клуба в аргентинский чемпинат, сообщает Goal.сom. Действующее соглашение футболиста с «МЮ» рассчитано до конца текущего сезона.

По данным источника, на 33-летнего аргентинца претендует местный «Расинг».

Ромеро хотел покинуть «Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Аргентинцем интересовался «Эвертон», но манкунианцы не приняли предложение «ирисок» об аренде игрока.

В текущем сезоне вратарь еще ни разу не выходил на поле и не вошел в заявку на Лигу чемпионов.

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