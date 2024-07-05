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Сегодня, 08:13

Романо: «Ювентус» подписал 5-летний контракт с вратарем «Монцы» Ди Грегорио

Руслан Минаев
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«Ювентус» подписал контракт с вратарем «Монцы» Микеле Ди Грегорио, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение рассчитано на 5 лет — до лета 2029 года. Футболист прошел медицинский осмотр и подписал договор.

Его контракт с «Монцей» истекал летом 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/24 Ди Грегорио признали лучшим голкипером серии А — на его счету 33 матча в чемпионате, 14 из них вратарь отстоял на ноль.

ФК Монца
ФК Ювентус
Серия А
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