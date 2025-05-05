Романо: Трент станет игроком «Реала»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд по окончании сезона-2024/25 станет игроком «Реала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Трент уже достиг устной договоренности о переходе в мадридский клуб. На этой неделе он должен подписать контракт с «Реалом».

5 мая 26-летний англичанин объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Его соглашение с мерсисайдцами истекает 30 июня.

Александр-Арнолд является воспитанником мерсисайдцев и был в системе клуба с 2004 года. За «Ливерпуль» он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги (дважды), а также выигрывал клубный чемпионат мира.