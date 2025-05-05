Футбол
5 мая, 14:45

Романо: Трент станет игроком «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд по окончании сезона-2024/25 станет игроком «Реала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Трент уже достиг устной договоренности о переходе в мадридский клуб. На этой неделе он должен подписать контракт с «Реалом».

5 мая 26-летний англичанин объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Его соглашение с мерсисайдцами истекает 30 июня.

Александр-Арнолд является воспитанником мерсисайдцев и был в системе клуба с 2004 года. За «Ливерпуль» он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги (дважды), а также выигрывал клубный чемпионат мира.

Трент Александр-Арнолд
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Molochnik1972

    Он настолько хорош?

    06.05.2025

  • serkonol

    все люди разные. откуда инфо, что в ливере чокнутые болелы. разве они вывешивали банеры с негативом.

    05.05.2025

  • zg

    В Ливере выиграл ВСЁ,а в Реал у бритишей тропка хорошая протоптана,удачи!

    05.05.2025

  • Adminni

    В ливере какие то чокнутые болелы. Человек отпахал за клуб почти 400 матчей, а его называют предателем из-за того, что тот хочет попробывать свои силы в самом титулованом клубе мира... Почему такое неуважение к человеку, который помог завоевать кучу титутлов вашему клубу?? Благодарность есть такое слово, не слышали?

    05.05.2025

