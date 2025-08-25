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25 августа 2025, 12:15

Романо: «Тоттенхэм» сделал предложение о переходе защитника «Байера» Хинкапье

Руслан Минаев

«Тоттенхэм» сделал предложение о трансфере защитника «Байера» Пьеро Хинкапье, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Шпоры» планируют арендовать 23-летнего эквадорца с опцией выкупа за 60 миллионов евро. По данным источника, такая сумма прописана в контракте игрока с «Байером» в качестве отступных с 2026 года. Сам игрок хочет покинуть немецкий клуб.

Контракт Хинкапье истекает летом 2029 года. В сезоне-2024/25 он провел 45 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевых паса.

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