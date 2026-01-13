Романо: «Тоттенхэм» договорился с «Атлетико» о трансфере Галлахера за 40 миллионов евро

«Тоттенхэм» договорился о переходе полузащитника «Атлетико» Конора Галлахера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Шпоры» заплатят за 25-летнего англичанина 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что мадридцы согласились отдать игрока в аренду в «Астон Виллу» с обязательством выкупа, но игрок предпочел «Тоттенхэм».

Контракт Галлахера с «Атлетико» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 хавбек провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативный пас.