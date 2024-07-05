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Сегодня, 09:42

Романо: «Реал Сосьедад» договорился о переходе защитника «Манчестер Сити» Гомеса

Руслан Минаев
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Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес перейдет в «Реал Сосьедад» этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Испанский клуб заплатит за 23-летнего игрока 9 миллионов евро. «Манчестер Сити» будет иметь право обратного выкупа, а также получит 15 процентов в случае трансфера Гомеса в другой клуб.

Защитник перешел в «Манчестер Сити» из «Андерлехта» летом 2022 года за 15 миллионов евро. Всего испанец провел за «горожан» 38 матчей и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал Сосьедад
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