Романо: «Реал» сделал официальное предложение «Борнмуту» о переходе Хейсена

«Реал» сегодня отправил «Борнмуту» официальное предложение о переходе защитника Дина Хейсене, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб пока не ответил на предложение о трансфере, переговоры продолжаются. По данным источника, на игрока претендуют «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Сам Хейсен настроен на переход в «Реал».

Ранее издание Marca сообщало, что отступные в контракте 20-летнего нидерландца составляют 58 миллионов евро. Соглашение игрока с «Борнмутом» рассчитано до лета 2030 года. В этом сезоне на его счету 3 гола в 34 матчах.