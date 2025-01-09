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Романо: Кварацхелия хочет перейти в «ПСЖ» в январе, парижане готовы заплатить 80 миллионов евро

Руслан Минаев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия хочет уйти из клуба в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, основным кандидатом на подписание 23-летнего грузина является «ПСЖ». Парижане уже обсуждают сумму трансфера с «Наполи», которая может составить около 80 миллионов евро. Представители игрока также ведут переговоры об условиях личного контракта.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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