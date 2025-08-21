Романо: «МЮ» готов отпустить Хейлунна в «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» уведомил «Наполи» о том, что готов отпустить нападающего Расмуса Хейлунна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Причем манкунианцы готовы к аренде с обязательством выкупа и без него. Сам игрок хочет, чтобы в соглашении было прописано обязательство.

Хейлунн имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Хейлунн забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 52 матчах во всех турнирах.