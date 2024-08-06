Романо: «Манчестер Сити» согласился продать Альвареса в «Атлетико» за 75 миллионов евро

«Манчестер Сити» согласился на переход нападающего Хулиана Альвареса в «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Испанский клуб предложил за аргентинца 75 миллионов евро и 20 миллионов в качестве бонусов. «Горожане» разрешат Альваресу пройти медосмотр в «Атлетико», в том случае, если он договорится об условиях личного контракта. Мадридцы предлагают 24-летнему форварду соглашение на 5 лет.

Хулиан Альварес выступает за «Манчестер Сити» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.