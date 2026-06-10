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Сегодня, 23:00

Романо: «Манчестер Сити» предложил 106 миллионов фунтов за хавбека «Ноттингема» Андерсона

Руслан Минаев

«Манчестер Сити» сделал предложение о переходе полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» предложили 106 миллионов фунтов и еще 15 миллионов в виде бонусов. «Ноттингем Форест» требует за игрока 120 миллионов фунтов и бонусы. В шорт-лист «Манчестер Сити» также входит хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Андерсон играет за «Ноттингем Форест» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 23-летний англичанин в 50 матчах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 75 миллионов евро.

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ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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