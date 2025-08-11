Романо: Коман дал согласие на переход в «Аль-Наср»

Нападающий «Баварии» Кингсли Комана может перейти в «Аль-Наср» в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб ждет одобрения сделки от «Баварии». Также отмечается, что сам футболист уже дал согласие на переход. «Аль-Наср» предложил французу контракт до 2028 года с зарплатой в 20-25 миллионов евро за сезон.

Коман выступает за мюнхенский клуб с лета 2017 года. За это время на его счету 339 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 72 голами и 71 результативной передачей. Действующее соглашение 29-летнего игрока с «Баварией» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.