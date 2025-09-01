Романо: «Интер» арендует защитника «Манчестер Сити» Аканджи

«Интер» согласовал аренду защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение рассчитано на сезон-2025/26. «Интер» заплатит 2 миллиона евро, а также сможет выкупить 30-летнего швейцарца за 15 миллионов евро.

Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.