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1 сентября 2025, 16:11

Романо: «Интер» арендует защитника «Манчестер Сити» Аканджи

Руслан Минаев

«Интер» согласовал аренду защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение рассчитано на сезон-2025/26. «Интер» заплатит 2 миллиона евро, а также сможет выкупить 30-летнего швейцарца за 15 миллионов евро.

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Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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ФК Манчестер Сити
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