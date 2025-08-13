Романо: Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из «Реала» в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в переходе полузащитника «Реала» Родриго, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, тренер «горожан» настаивает на варианте с трансфером 24-летнего бразильца. При этом сделка может состояться, только если «Манчестер Сити» покинет бразильский вингер Савио, которым интересуется «Тоттенхэм».

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. Он провел 270 матчей, забил 68 мячей и отдал 51 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 90 миллионов евро.