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22 декабря 2025, 23:05

Романо: форвард «Реала» Эндрик переходит в «Лион» на правах аренды

Руслан Минаев

«Лион» договорился об аренде нападающего «Реала» Эндрика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. В договоре нет опции выкупа, а зарплату игрока клубы поделят пополам.

В сезоне-2025/26 19-летний бразилец провел три матча и не отметился результативными действиями. Контракт Эндрика с «Реалом» действует до лета 2030 года. Всего за мадридцев форварда забил 7 голов в 40 играх.

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ФК Лион
ФК Реал
Эндрик
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