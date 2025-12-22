Романо: форвард «Реала» Эндрик переходит в «Лион» на правах аренды

«Лион» договорился об аренде нападающего «Реала» Эндрика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. В договоре нет опции выкупа, а зарплату игрока клубы поделят пополам.

В сезоне-2025/26 19-летний бразилец провел три матча и не отметился результативными действиями. Контракт Эндрика с «Реалом» действует до лета 2030 года. Всего за мадридцев форварда забил 7 голов в 40 играх.