Романо: Шешко перейдет в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг» договорились о переходе нападающего Беньямина Шешко, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Манкунианцы заплатят за игрока 76,5 миллиона евро плюс 8,5 миллиона в качестве бонусов. 22-летний словенец подпишет контракт до 2030 года.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.