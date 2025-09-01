Романо: Дзаньоло продлит контракт с «Галатасараем» и перейдет в «Удинезе» на правах аренды

Нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло перейдет в «Удинезе» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист продлит контракт со стамбульским клубом, после чего присоединится к итальянской команде.

В сезоне-2024/25 Дзаньоло на правах аренды выступал за «Аталанту» и «Фиорентину» на правах аренды. На его счету 36 матчей, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Галатасараем» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.