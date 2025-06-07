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7 июня 2025, 22:53

Романо: «Боруссия» отклонила предложение «Челси» в 35 миллионов евро за Гиттенса

Руслан Минаев

Дортмундская «Боруссия» отклонила предложение «Челси» в размере 35 миллионов евро за форварда Джейми Байноу-Гиттенса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, немецкий клуб хочет выручить от продажи 20-летнего британца не менее 50 миллионов. Лондонцы собираются увеличить предложение за счет бонусных выплат.

Контракт Гиттенса с «Боруссией» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 48 матчах.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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