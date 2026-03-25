Романо: Бастони из «Интера» является приоритетной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно

«Барселона» рассматривает защитника «Интера» Алессандро Бастони в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, возможный переход будет зависеть от переговоров между клубами, но окончательная сумма сделки пока не подтверждена. Отмечается, что сам игрок знает об интересе со стороны каталонского клуба.

В этом сезоне на счету 26-летнего итальянца 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 6 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «Интером» рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.