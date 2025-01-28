Романо: «Барселона» договорилась о продаже 20-летнего хавбека Эрнандеса в «Аль-Иттихад»

«Барселона» и «Аль-Иттихад» договорились о трансфере в саудовский клуб полузащитника Унаи Эрнандеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы получат 4,5 миллиона евро в качестве фиксированной суммы плюс 500 тысяч евро бонусов. Также сине-гранатовые смогут выкупить игрока за фиксированную сумму.

20-летний Эрнандес провел за вторую команду «Барселоны» 59 матчей, забил 19 голов и сделал 10 результативных передач. За основную команду на его счету 6 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.