Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:43

Романо: «Барселона» договорилась о продаже 20-летнего хавбека Эрнандеса в «Аль-Иттихад»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» и «Аль-Иттихад» договорились о трансфере в саудовский клуб полузащитника Унаи Эрнандеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы получат 4,5 миллиона евро в качестве фиксированной суммы плюс 500 тысяч евро бонусов. Также сине-гранатовые смогут выкупить игрока за фиксированную сумму.

20-летний Эрнандес провел за вторую команду «Барселоны» 59 матчей, забил 19 голов и сделал 10 результативных передач. За основную команду на его счету 6 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

ФК Аль-Иттихад
ФК Барселона
Читайте также
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Нарышкин предложил РИО обсудить историческую принадлежность земель Украины
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хаби Алонсо подтвердил переговоры «Байера» и «Аль-Насра» о переходе Бонифейса

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости