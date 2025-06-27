Романо: «Атлетико» договорился о переходе хавбека «Вильярреала» Баэны за 45 миллионов евро

«Атлетико» достиг соглашения о переходе полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэны, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Marca.

Мадридский клуб заплатит за 23-летнего испанца 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Баэна провел 33 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал десять результативных передач. Портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.