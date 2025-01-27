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Сегодня, 20:02

Романо: «Аль-Наср» ведет переговоры с «Байером» о переходе Бонифейса

Руслан Минаев
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«Аль-Наср» вступил в переговоры с «Байером» о переходе нападающего Виктора Бонифейса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, представители клуба из Саудовской Аравии уже прилетели в Германию, чтобы обсудить детали.

Также «Аль-Наср» претендует на форварда «Астон Виллы» Джона Дурана, но бирмингемцы не хотят расставаться с игроком.

24-летний Бонифейс в этом сезоне забил 8 голов в 15 играх за «Байер». Его контракт истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 45 миллионов евро.

Виктор Бонифейс
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Байер
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