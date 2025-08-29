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Романо: Аканджи может продолжить карьеру в «Милане»

Сергей Ярошенко

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может перейти в «Милан», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами проходят успешно. Отмечается, что переход 30-летнего швейцарца будет зависеть от его решения и окончательной договоренности сторон.

Ранее Романо сообщал, что переговоры о покупке Аканджи также вел «Галатасарай».

Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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ФК Манчестер Сити
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