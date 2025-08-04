Футбол
4 августа, 17:07

Романо: АЕК Николича подпишет экс-форварда «Милана» Йовича

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «Милана» Лука Йович станет игроком греческого АЕК, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний серб подпишет контракт до 2027 года. С лета АЕК возглавляет бывший тренер ЦСКА Марко Николич.

В конце июня Йович в связи с завершением контракта покинул «Милан». Он выступал за красно-черных с 2023 года, провел 47 матчей, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее форвард также выступал в «Фиорентине», мадридском «Реале», «Айнтрахте», «Бенфике, «Аполлоне» и «Црвене Звезде».

Лука Йович
Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК Милан
Марко Николич
