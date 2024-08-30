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Сегодня, 18:00

Ротенберг — о презентации Соболева: «Мы можем только брать пример с «Зенита»

Алексей Михайлов
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Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал идею объявить о трансфере новичка футбольного клуба «Зенит» Александра Соболева на презентации состава армейцев в преддверии нового сезона КХЛ.

В ходе мероприятия в шутку было объявлено, что Соболев станет игроком СКА.

«Мы только можем брать пример с «Зенита». Мы только рады, когда игрок «Зенита» был здесь презентован. Здорово, когда мы вместе и можем дать другу пример. Мы только гордимся тем, что мы в этой ситуации можем поддержать и помочь «Зениту», который является для нас примером», — сказал Ротенберг.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака». Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме 3+1.

Александр Соболев
ФК Зенит
ХК СКА
Роман Ротенберг
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