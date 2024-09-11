Орещук: «Чалов сделал продуманный шаг с прицелом на будущее»

Агент Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«На мой взгляд, это сильная команда. В первую очередь ее необходимо рассматривать как трамплин. Очень многие исполнители уезжали из Салоник на повышение. В качестве примера возьмем 21-летнего Янниса Константелиаса, за которым гоняется половина АПЛ. Вдобавок ПАОК сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Это неплохой вариант. Верю, Федор сделал продуманный шаг с прицелом на будущее. Ему по силам проявить себя в Греции», — цитирует RT Орещука.