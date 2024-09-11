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Сегодня, 07:42

Орещук: «Чалов сделал продуманный шаг с прицелом на будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«На мой взгляд, это сильная команда. В первую очередь ее необходимо рассматривать как трамплин. Очень многие исполнители уезжали из Салоник на повышение. В качестве примера возьмем 21-летнего Янниса Константелиаса, за которым гоняется половина АПЛ. Вдобавок ПАОК сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Это неплохой вариант. Верю, Федор сделал продуманный шаг с прицелом на будущее. Ему по силам проявить себя в Греции», — цитирует RT Орещука.

Источник: RT
Роман Орещук
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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