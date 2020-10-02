«Рома» выкупит Смоллинга у «МЮ» за 16 миллионов

«Манчестер Юнайтед» и «Рома» договорились о трансфере защитника Криса Смоллинга. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, римляне заплатят за 30-летнего футболиста 16 миллионов евро.

«Рома» также хотела арендовать Диогу Далота, но «МЮ» настаивал на полноценном трансфере.

Смоллинг уже отыграл в «Роме» на правах аренды сезон-2019/20. На его счету 30 матчей, 3 гола и 2 передачи в серии A, а также 2 игры в Кубке Италии и 5 — в Лиге Европы.